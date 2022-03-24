دعم إعلامي كبير لمنتخبنا الوطني في مهمته أمام الإمارات

2022/03/24 | 13:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلن متخصصون بالشأن الكروي دعمهم الكامل لمنتخبنا الوطني وهـو يخوض مباراة مهمة وحاسمة اليوم أمام الفريق الإماراتي في ملعب الملك فهد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022 ،وأكدوا، أن نقل اللقاء خارج العراق سيكون حافزاً للاعبين بغية ردِّ الاعتبار على القرار الظالم والمجحف من قبل الاتحادين القاري والدولي.وأكد اللاعب الدولي السابق صفوان عبد الغني لصحيفة الصباح تابعته وكالة الانباء العراقية ( واع )، اليوم الخميس ، أن " مباراة اليوم أمام المنتخب الإماراتي تتطلب أن يكون لاعبونا متواجدين بدنياً وفنياً وذهنياً، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تسهم في البقاء ضمن دائرة المنافسة على المركز الثالث المؤهل لمباراة الملحق ".من جانبه تحدث الإعـلامـي المصري وليد الخفيف للصباح إنه :" كان يتمنى أن يلعب العراق على أرضـه وبين جماهيره الوفية الراقية الا ان أنياب الظلم أقـوى وأخبث، معلناً انضمامه للشارع العراقي الذي يشعر بالظلم والامتعاض من مراوغات الفيفا، الذي يكيل بألف مكيال، فالمصداقية لم تذكر في قاموس الفيفا الملوث بالفساد".وقال الصحفي فلاح الناصر: إن " مباراة اليوم لا تقبل القسمة على اثنين، والفوز وحده مطلب المنتخب الوطني والجماهير الوفية التي آزرت الأسود في رحلة التصفيات المؤهلة إلى مونديال قطر2022 ". وبين الناصر، ان " من أهم العوامل التي سيلعب بها فريقنا هو التحدي ورد الاعتبار بعد نقل المباراة من ملعب المدينة الدولي إلى ملعب محايد، وان ملاكنا التدريبي الوطني بقيادة عبد الغني شهد يسعى إلى تأكيد جدارته بعد سلسلة تغييرات في التصفيات، ويدرك لاعبونا أيضاً حجم المسؤولية ومدى حاجتنا للفوز من اجل المنافسة على البطاقة الثالثة".

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