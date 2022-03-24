هل سيشارك الوطني الكردستاني بجلسة انتخاب رئيس الجمهورية؟ قيادي فيه يجيب

2022/03/24 | 13:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اوضح القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي اليوم الخميس، موقف حزبه من جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.وقال السورجي لوكالة “ايرث ” انه “لحد الان لم يصدر بيانا او قرارا من قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني بالمشاركة او عدمها بجلسة يوم السبت بشان ترشيح رئيس الجمهورية.واضاف “حسب اعتقادي ان الاتحاد الوطني الكردستاني […]

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