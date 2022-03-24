مؤقتة الفروسية: جلسة الهيئة العامة للاولمبية شهدت خرقاً قانونياً فاضحاً

2022/03/24 | 13:52 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكدت الهيئة المؤقتة لاتحاد الفروسية، أن جلسة الجمعية العامة للجنة الاولمبية الوطنية العراقية، شهدت خرقاً قانونياً فاضحاً.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وذكرت الهيئة في بيان ان “الهيئة المؤقتة لاتحاد الفروسية المركزي، تستغرب التصرف اللامسؤول للجنة الاولمبية الوطنية العراقية بقبولها تواجد المبعد من قبل القضاء العراقي و الهيئة […]

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