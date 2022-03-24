الولايات المتحدة “تدين بشدة” إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا

2022/03/24 | 13:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دانت الولايات المتحدة ،اليوم الخميس، “بشدة” إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا عابرا للقارات، ودعت المجتمع الدولي الى تحميل بيونغ يانغ مسؤولية خرق قرارات صادرة عن مجلس الأمن.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في بيان إن واشنطن “تدين بشدة جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية لاختبارها صاروخا بالستيا بعيد المدى”.

ورأت في الخطوة الكورية الشمالية “خرقا فاضحا لقرارات عدة من مجلس الأمن الدولي، ويزيد من التوترات بلا داعٍ، ويهدد بزعزعة استقرار الوضع الأمني في المنطقة”.

وتزامن البيان مع وصول الرئيس الأميركي جو بايدن الى مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل التي تستضيف سلسلة اجتماعات قمة بين الحلفاء الأطلسيين، ومجموعة السبع، والاتحاد الأوروبي، تتمحور حول الغزو الروسي لأوكرانيا.

وحضت ساكي “كل الدول على تحميل جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية المسؤولية عن خروقات مماثلة”، داعية بيونغ يانغ لخوض “مفاوضات جدية”.

ورأت أن “الباب لم يغلق بعد في وجه الدبلوماسية، لكن على بيونغ يانغ أن تكفّ فورا عن خطواتها المزعزعة للاستقرار”.

المصدر: AFP

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