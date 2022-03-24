كوريا الجنوبية تطلق صواريخ ردا على اطلاق الشمال صاروخا بالستيا

2022/03/24 | 13:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الجيش الكوري الجنوبي ،اليوم الخميس، أنه أطلق صواريخ عدة ردا على إطلاق كوريا الشمالية في وقت سابق اليوم، صاروخا بالستيا عابرا للقارات سقط في بحر اليابان.

وأوضحت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في بيان “ردا على إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا عابرا للقارات، قامت جيوشنا بشكل مشترك بإطلاق صواريخ من البر والبحر والجو” في بحر اليابان .

المصدر: AFP

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