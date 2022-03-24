تشكيل غرفة عمليات مشتركة لمتابعة الأسعار تزامناً مع قرب حلول رمضان (فيديو)

2022/03/24 | 13:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الخميس، عن تشكيل غرفة عمليات مشتركة مع وزارة التجارة لمتابعة ملف الأسعار في الأسواق تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان.

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