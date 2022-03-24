بعد 20 شهر على انشائها.. هذا مصير مقبرة” كورونا ديالى”

2022/03/24 | 13:55 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… كشفت دائرة صحة ديالى، الخميس، عن مصير مقبرة كورونا في المحافظة بعد مرور 20 شهرا على انشائها.وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” مقبرة ضحايا كورونا والتي انشئت قبل 20 شهر في اطراف بعقوبة لدفن جثامين ضحايا الوباء لم تشهد اي حالة دفن منذ اكثر من عام تقريبا […]

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