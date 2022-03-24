بغداد.. اعتقال شخص يوزع منشورات تسيء للمراجع الدينية (صورة)

2022/03/24 | 13:57 - المصدر: السومرية نيوز

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ألقت قوة أمنية، اليوم الخميس، القبض على شخص يوزع المنشورات التي تسيء للمراجع الدينية في العاصمة بغداد.

وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، إن "قوة امنية تمكنت من القاء القبض على شخص تولد ١٩٧٩ يقوم بتوزيع منشورات دينية بتحريم تقليد المراجع بالقرب من جامع النداء".واضاف المصدر أنه "تم تسليمه الى مركز شرطة حي القاهرة اجراءات اصولية".

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