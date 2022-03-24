“المعلومة” تنشر تشكيلة اسود الرافدين لمواجهة الإمارات

2022/03/24 | 13:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… تنشر وكالة “المعلومة” التشكيل المتوقع للمنتخب الوطني في مواجهة الامارات بتصفيات كأس العالم.ومن المتوقع ان يبدأ المدرب عبد الغني شهد بتشكيلة تتألف من: حراسة المرمى: جلال حسن، وفي الدفاع: أحمد إبراهيم، وعلي فائز، ومناف يونس، شيركو كريم وضرغام إسماعيل، وفي خط الوسط سيتواجد كل من أمجد عطوان وبشار رسن، حسين علي وجستن […]

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