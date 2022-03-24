الراجحي: حضور حركة امتداد والجيل الجديد لجلسة السبت قيد الدراسة

2022/03/24 | 14:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف القيادي في حركة امتداد، مسعد الراجحي، اليوم الخميس، ان حركته مع حليفها الجيب الجديد يدرسان قضية الحضور لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية السبت المقبل.وقال الراجحي لوكالة ايرث نيوز، إن “العراقيون هم الاسياد الاساسيون وهم وحدهم من يقررون مصيرهم العام والاساس في العراق”، مبينا انه “اما بالنسبة لموقف حركة امتداد من جلسة البرلمان […]

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