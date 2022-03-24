التجارة تعلن إطلاق الحصة الثانية من السلة الرمضانية الأحد المقبل

2022/03/24 | 14:04 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … أعلنت وزارة التجارة، الخميس، عن إطلاق الحصة الثانية من السلة الرمضانية الأحد المقبل، فيما اشارت الى ان السلة الغذائية حققت نجاحا كبيرا ضمن المشروع الوطني الذي اسهم في توفير المواد الغذائية ودعم المواطن.وقال وزير التجارة علاء الجبوري في بيان تلقته وكالة /المعلومة/، ان “اطلاق الحصة الثانية من السلة الرمضانية والتي اقرها مجلس […]

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