مخزونات النفط الأمريكية تهبط إلى 2.5 مليون برميل

2022/03/24 | 14:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن هبوط مخزونات النفط الأميركية إلى 2.5 مليون برميل الأسبوع الماضي مقابل توقعات لزيادة قدرها 100 ألف برميل.

وتظهر البيانات التي نشرتها الإدارة عبر موقعها الإلكتروني أن إجمالي النفط الخام والمنتجات البترولية بما في ذلك احتياطي البترول الاستراتيجي كان يبلغ 1,745,787 برميلا في 11 فبراير لينخفض في الأسبوع الماضي المنتهي في 18 مارس إلى 1,708,138 برميلا.

أما بالنسبة لإجمالي مخزون النفط الخام والمنتجات البترولية من دون احتياطي البترول الاستراتيجي كان يبلغ 1,160,959 برميلا في 11 فبراير لينخفض في الأسبوع الماضي المنتهي في 18 مارس إلى 1,136,815 برميلا.

ومخزون النفط الخام بما في ذلك احتياطي البترول الاستراتيجي، فانخفض من 996,336 برميلا في 11 فبراير، إلى 984,722 برميلا في 18 مارس.

كما انخفض مخزون الخام في احتياطي البترول الاستراتيجي إلى 571.32 مليون برميل بحلول 18 مارس.

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