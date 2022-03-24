2022/03/24 | 14:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دانت الولايات المتحدة، الخميس، "بشدة" إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا عابرا للقارات، ودعت المجتمع الدولي إلى تحميل بيونغ يانغ مسؤولية خرق قرارات صادرة عن مجلس الأمن.

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