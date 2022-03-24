الانبار تنفي استقبالها لأسر “الدواعش” وتؤكد وجود عدد منهم داخل الجدعة

2022/03/24 | 14:09 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..نفى مدير ناحية البغدادي بمحافظة الانبار شرحبيل العبيدي الخميس ، استقبال اسر تنظيم “داعش” الاجرامي الذين تم نقلهم من مخيم الهول في سوريا الى الجدعة في محافظة الموصل .تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال العبيدي في تصريح لوكالة / المعلومة/، إن “مدن الانبار لم تستقبل اي اسرة […]

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