2022/03/24 | 14:10 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التجارة تحدد موعد إطلاق الحصة الثانية من السلة الرمضانية بغداد/ أعلنت وزارة التجارة، اليوم الخميس، عن إطلاق الحصة الثانية من السلة الرمضانية الأحد المقبل، فيما اشارت الى ان السلة الغذائية حققت نجاحا كبيرا ضمن المشروع الوطني الذي اسهم في توفير المواد الغذائية ودعم المواطن.وقال وزير التجارة علاء الجبوري في بيان، ان “اطلاق الحصة الثانية […]

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