2022/03/24 | 14:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زيلينسكي يطلب من حلف شمال الأطلسي “مساعدة عسكرية بدون قيود”

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