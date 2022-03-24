2022/03/24 | 14:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اليابان تلدغ أستراليا وتصطحب معها السعودية لكأس العالم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/03/24 | 14:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليابان تلدغ أستراليا وتصطحب معها السعودية لكأس العالم) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليابان تلدغ أستراليا وتصطحب معها السعودية لكأس العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).