المنتخب الاولمبي العراقي يتعادل مع نظيره الفيتنامي سلبيا

2022/03/24 | 14:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استهل منتخبنا الأولمبي لكرة القدم، مشاركته في بطولة دبي الدولية الودية بتعادل سلبي من دون أهداف امام منتخب فيتنام الاولمبي.

المباراة كانت متوسطة المستوى، وحاول منتخبنا التسجيل لكن الكرة لم تعرف طريق الشباك،، هذا وسيلاقي منتخبنا الاولمبي نظيره السعودي والذي انتصر على أوزباكستان بهدفين دون رد.

وفي باقي المباريات، تغلبت اليابان على كرواتيا بهدف دون رد،، وقطر على أوزباكستان بهدف دون رد ايضاً،، والإمارات على الصين بهدف نظيف.

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