استثمار البصرة تعلن استحصال الموافقات لإنشاء المدينة الاقتصادية

2022/03/24 | 14:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة – واع - صبا سامي

أعلنت هيئة استثمار البصرة، اليوم الخميس، تفاصيل المدينة الاقتصادية، فيما حددت موقعها والمساحة التي ستقام عليها.

وقال رئيس الهيئة، علاء عبد الحسين، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن " مدينة البصرة الإقتصادية للخدمات اللوجستية والاقتصادية، ستقع جنوبي محافظة البصرة في المنطقة التابعة لقضاء الزبير، بقرب خور الزبير، أي ضمن منطقتي الأركلي الشمالي والنجم الجنوبي، وستنشأ على مساحة 1000 دونم".

وأضاف، أن "خطة عمل الهيئة للعام الجاري ستركز على القطاع الصناعي وذلك بحكم الموقع الجغرافي والأقتصادي لمحافظة البصرة"، مشيرا إلى أن "الإجراءات الخاصة بإنشاء المدينة الاقتصادية قيد الإنجاز، حيث أستحصلنا موافقات عدة وبتنسيق تام مع الحكومة المحلية في محافظة البصرة لإنجاز المدينة الإقتصادية الأكبر في البصرة، التي ستضم، بالإضافة الى المعامل والمصانع الاقتصادية، فأنها ستشمل إنشاء مصنع لإنتاج حمض الهيدروكلوريك، الذي له دور فاعل وأساسي في أستخراج النفط الخام ورفع الطاقة الإنتاجية للآبار النفطية، إضافة الى أكبر معمل للحديد والصلب".

وأعلنت هيئة استثمار البصرة، في وقت سابق، استكمال جميع الإجراءات الخاصة بإنشاء أكبر مدينة صناعية في المحافظة، فيما أوضحت أبرز المشاريع التي ستنفذ فيها.

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