سياسي تركماني: كركوك ليست للمتاجرة

2022/03/24 | 14:19 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/كركوك… أكد السياسي التركماني والنائب السابق في البرلمان العراقي فوزي أكرم ترزي، الخميس، أن محافظة كركوك ليست للمتاجرة السياسية، مشددا على عدم التهاون مع من يريد إدخالها ضمن المفاوضات السياسية.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال ترزي في حديث لوكالة /المعلومة/، إن “كركوك هي لأهلها من جميع المكونات، ومحاولات جهات […]

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