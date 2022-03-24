اتحاد الفلاحين يرصد ظاهرة غير مسبوقة في محافظة عراقية

2022/03/24 | 14:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..كشف تقرير رسمي للاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى، الخميس، عن ظاهرة غير مسبوقة داخل المحافظة.وقال رئيس الاتحاد رعد التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” ازمة الجفاف تأخذ نسب متفاوتة في حدتها بين المناطق في ديالى لافتا الى ان الاتحاد شكل لجنة تحري ميدانية للوقوف على حجمها من خلال زيارات متتابعة”.واضاف التميمي،ان […]

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