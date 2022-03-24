المنتخب الوطني يواجه نظيره الاماراتي وعينه على الثلاث نقاط

2022/03/24 | 14:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يلتقي المنتخب العراقي مساء ،اليوم الخميس، نظيره الإماراتي، في لقاء حاسم لا بديل فيه عن الفوز لأسود الرافدين، بينما يدخله الأبيض بعزم لتشديد قبضته على المركز الثالث في المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وستقام المباراة التي تأتي ضمن الجولة التاسعة (قبل الأخيرة) من التصفيات المونديالية على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض بقرار من الفيفا، الذي قرر نقلها من بغداد لأرض محايدة.

ويحتل منتخب العراق المركز الخامس في مجموعته برصيد 5 نقاط، ويحتاج الفوز على الإمارات وسوريا، شرط تعثر منافسيه في الجولة الأخيرة ، لحصد بطاقة الملحق المونديالية.

ويبحث المنتخب العراقي أمام الإمارات عن تحقيق أول فوز له في مشوار التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022.

واكتفى أسود الرافدين في الجولات السابقة بالتعادل في 5 مباريات، بينما خسر في 3 مواجهات، وهي أطول سلسلة من دون فوز يسجلها منتخب العراق في تاريخ مشاركاته في التصفيات المؤهلة للمونديال.

وعلى مدار مبارياته السابقة، تقدم المنتخب العراقي مرتين، ولم يحافظ على تفوقه، ففرط في نقاط الفوز أمام الإمارات ذهابا وانتهت المباراة حينها 2-2.

أما المباراة الثانية التي أهدر فيها العراق فرصة الانتصار كانت مع مستضيفه اللبناني في الجولة الماضية إذ تعادلا 1-1، ليتأجل الفوز الأول حتى آخر جولتين.

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