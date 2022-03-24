2022/03/24 | 14:34 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..رجح النائب عن كتلة تصميم علي المشكور، الخميس، عدم مشاركة كتلته في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية السبت المقبل، مبينا ان كتلته ما زالت على مسافة واحدة ولن تنخرط في صراع الاخوة.وقال المشكور في حوار متلفز تابعته /المعلومة/ ان “عدد الاصوات التي يحصل عليها المرشح لرئاسة الجمهورية يحدد صلاحيته ويجب ان تتجاوز 220 نائبا”.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تصميم ترجح عدم مشاركتها في جلسة تنصيب الرئيس) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تصميم ترجح عدم مشاركتها في جلسة تنصيب الرئيس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).