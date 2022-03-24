"يوتيوب" ترفع الحجب عن قناتين روسيتين

2022/03/24 | 14:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع

رفعت منصة "يوتيوب" الحجب عن قناتي "التلفزيون السوفيتي" و"الراديو السوفيتي" التابعتين لمؤسسة "غوستليراديوفوند" (صندوق الدولة للبرامج التلفزيونية والإذاعية) الروسية مساء الأربعاء.

أفاد بذلك الصندوق الروسي عبر شبكات التواصل الاجتماعية، فيما لم يصدر عن "يوتوب" أي بيان أو توضيح بهذا الشأن.

وصندوق الدولة للبرامج التلفزيونية والإذاعية فرع من "شركة البث الإذاعي والتلفزيوني" الحكومية الروسية، وتعمل على أرشفة برامج البث التلفزيوني والإذاعي، وتمتلك أحد أكبر الأرشيفات في العالم للأفلام ومواد الفيديو والتسجيلات الصوتية والصور الملتقطة قبل عام 1999.

وبعد أن حجب "يوتيوب" الوصول إلى القناتين في 13 اذار دون تقديم أي تفسير لخطوته، وصفت هيئة الرقابة على الاتصالات في روسيا هذا التصرف بأنه تمييز ضد التاريخ والثقافة الروسيتين وطالبت شركة "غوغل" المالكة لـ"يوتيوب" برفع الحجب فورا عن القناتين.

وإجمالا، قام "يوتيوب" في الفترة الأخيرة، لا سيما بعد انطلاق العملية العسكرية الخصة للجيش الروسي في أوكرانيا، بحجب نحو 50 من الموارد الإلكترونية الروسية، بما فيها تلك التابعة لوسائل إعلام رئيسية.

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