قيادي بالاطار: فيتو الثلث الضامن سينجح في جلسة 26 اذار الجاري

2022/03/24 | 14:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اكد القيادي في الاطار التنسيقي تركي جدعان، الخميس، أن فيتو الثلث الضامن سينجح في منع تمرير مرشح حزب الحزب الديمقراطي الكردستاني لرئاسة الجمهورية.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال جدعان في حديث لـ/ المعلومة/،انه” من المستحيل ان تمضي جلسة 26 اذار الجاري في انتخاب مرشح حزب البارزاني لرئاسة […]

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