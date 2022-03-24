السفير الروسي: بولندا جمدت حسابنا المصرفي بحجة “تمويل الإرهاب”

2022/03/24 | 14:40 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ كشف السفير الروسي في وارسو سيرغي أندريف، اليوم الخميس أن بولندا جمدت منذ نهاية فبراير الماضي الحسابات المصرفية للسفارة الروسية بحجة احتمال استخدامها “لتمويل الإرهاب”.وقال أندرييف في حديث تلفزيوني، انه “لقد تناولت قضية تجميد حساباتنا منذ نهاية فبراير.وفي هذا السياق أريد أن أضيف نقطة مثيرة للاهتمام لم أتحدث عنها من قبل، وهي […]

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