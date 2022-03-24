طبيب روسي يتحدث عن إمكانية تجلط الدم المتأخر بعد التعافي من “كوفيد – 19

2022/03/24 | 14:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..بين طبيب روسي أمكانية أن يتطور تجلط الدم لدى المرضى المصابين بـ”كوفيد – 19″، حتى بعد عدة أشهر من الشفاء.وقد أطلقت على تلك الظاهرة تسمية “التجلط المتأخر”.أعلن ذلك طبيب المناعة الروسي د.نيقولاي كريوتشكوف في مقابلة مع موقع Ura.ru الإلكتروني الروسي”.وقال:” هناك تجلط متأخر، فالمرض يمكن أن يتجلى لدى شخص […]

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