التجارة تعلن اطلاق الحصة الثانية من السلة الغذائية

2022/03/24 | 14:45 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجهيز الوجبة الثانية لا يتعارض مع تجهيز الوجبة الرمضانية الاولى.

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