الأسرى الفلسطينيون يستعدون لخوض إضراب مفتوح عن الطعام

2022/03/24 | 14:47 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اليوم الخميس، أن إضراب الحركة الأسيرة لا يزال قائمًا وفي موعده، ولا يزال الحوار مستمرا في هذه الأثناء من أعلى المستويات السياسية الفلسطينية، وفي حال فشل الحوار والجلسات سيكون غدًا أول أيام الإضراب.وطالبت الهيئة في بيان لها، المؤسسات العاملة في مجال الأسرى ووسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل […]

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