الانتخابات الصربية ... التوقعات والآمال! - آصف ملحم

2022/03/24 | 14:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#آصف_ملحم في هذا العام، و تحديداً في 3 نيسان، ستجرى انتخابات برلمانية مبكرة مع الانتخابات الرئاسية والمحلية.



تشير العديد من التقديرات إلى أن لدى رئيس الدولة الحالي، ألكساندر فوتشيتش، وتحالفه أفضل فرصة للفوز في هذه الانتخابات.



خلال حكم فوتشيتش، أصبحت صربيا رائدة النمو الاقتصادي، وكان الناتج المحلي الإجمالي هو الأعلى في أوروبا.



بالإضافة إلى التنمية الاقتصادية، طرح فوتشيتش عدداً من الأولويات في البلاد، مثل حما ......





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