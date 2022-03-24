2022/03/24 | 14:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حمدى_عبد_العزيز هاهي تركيا (العضو بالناتو) تعلن رسمياً علي لسان وزير خارجيتها أنها لن تنضم إلي العقوبات علي روسيا ، والسعودية تبدأ محادثات مع الصين حول قبول الدفع في منتجاتها النفطية باليوان الصيني ، وهو أمر (لوصدقت السعودية وتحقق) لكان ضربة قوية للهيمنة الدولارية علي الإقتصاد العالمي ، ناهيك عن الروايات التي ترددها بعض المنصات الإخبارية العالمية عن رفض محمد بن سلمان ولي عهد المملكة السعودية وحاكمها الفعلي بالإضا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مواقف لايمكن إهمال دلالاتها - حمدى عبد العزيز) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مواقف لايمكن إهمال دلالاتها - حمدى عبد العزيز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).