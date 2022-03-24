قطر تحصل علي جائزة الأكثر وفاءً لسيدها - حمدى عبد العزيز

2022/03/24 | 14:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حمدى_عبد_العزيز من احد تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية واثرها كمتغيرات تجري في منطقة الشرق الأوسط أن قطر اصبحت الحليف الأقرب رسمياً إلي الناتو استثناءً عن كل دول الخليج بل أنها اصبحت علي مسافة اقرب إليه من إسرائيل الآن ..هذا ليس رأي أو استنتاج وانما هو حقيقة تتأكد وفق الإعلان الرسمي الصادر من الولايات المتحدة الأمريكية وعلي لسان الرئيس بايدن ..، بالتأكيد هناك الكثير الذي تمثله الادوار القطرية ف ......





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