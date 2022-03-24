تخوّف من “انهيار” العملية السياسية.. المالكي: جلسة البرلمان المقبلة مصيرية

2022/03/24 | 14:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أبدى رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الخميس، تخوفه من “انهيار” العملية السياسية، فيما دعا بريطانيا إلى ممارسة دور إيجابي في العلاقة بين المكونات العراقية.وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون ورد لوكالة ايرث نيوز، ان “المالكي استقبل بمكتبه اليوم سفيرَ المملكة المتحدة لدى العراق مارك برايسون ريتشاردسون، وبحثا مستجدات […]

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المالكي: جلسة البرلمان المقبلة مصيرية أولاً على ايرث نيوز.

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