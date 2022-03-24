قيس الخزعلي في إشارة لعدم اكتمال النصاب: الثلث الضامن مضمون

2022/03/24 | 14:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جدد الامين العام لعصائب أهل الحق، قيس الخزعلي ،اليوم الخميس، تأكيده على ضمان امتلاك الاطار التنسيقي ما وصفه بـالثلث الضامن، الذي ينوي مقاطعة جلسة انتخاب رئيس الجمهورية السبت المقبل.

وذكر الخزعلي في تغريدة مقتضبة انه بعد ان ينجلي غبار الاشاعات والحرب النفسية سيتضح ان الثلث الضامن مضمون .

#الثلث_الضامن_مضمون pic.twitter.com/RmhUCGRkgN

— قيس الخزعلي (@Qais_alkhazali) March 24, 2022

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