الحكومة البريطانية تقرر رفع القيود جزئيا عن بيع التذاكر لمشجعي تشيلسي

2022/03/24 | 14:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت الحكومة البريطانية، رفع القيود جزئيا عن نادي تشيلسي في بيع تذاكر مبارياته خلال الموسم الجاري.

حيث سيتمكن مشجعو تشيلسي، من شراء تذاكر المباريات الخارجية ومواجهات الكأس، بالإضافة إلى مباريات فريق السيدات، وبقيت تذاكر مباريات تشيلسي على ملعبه في الدوري الإنجليزي خاضعة للقيود، ولن يتمكن من الحضور سوى حاملي التذاكر الموسمية أو الذين اشتروا التذاكر قبل فرض العقوبات على أبراموفيتش.

وسيتمكن مشجعو الفريق الضيف من شراء التذاكر على ملعب “ستامفورد بريدج” معقل “البلوز” في المباريات المتبقية من عمر “البريميرليغ”، لكن الإيرادات من بيع هذه التذاكر ستذهب إلى خزائن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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