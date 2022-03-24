اليابان تتجاوز أستراليا بهدفين دون رد وتتأهل رسميا إلى مونديال قطر 2022

2022/03/24 | 14:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

AFP PHOTO

ضمنت اليابان ،اليوم الخميس، التأهل رسمياً إلى نهائيات كأس العالم عقب فوزها الصعب على مضيفتها أستراليا بهدفين دون رد ضمن منافسات المرحلة التاسعة.

اليابان تدين بالانتصار لبديلها ميتوما الذي أحرز هدفي التأهل في الدقيقتين 89 و 90+4 .

بهذا الفوز رفعت اليابان رصيدها الى 21 نقطة في المركز الأول مؤقتاً، وأستراليا في المركز الثالث برصيد 15 نقطة.

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