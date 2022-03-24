ما حدث للاتحاد السوفيتي بأفغانستان وما يجري لروسيا بأوكرانيا.. هل يعيد التاريخ نفسه؟

2022/03/24 | 14:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل 43 عامًا تقريبًا، أمرت موسكو بدخول قواتها إلى أفغانستان.على مدار العقد التالي، مات هناك 15 ألف جندي من الجيش السوفيتي.أدت حربهم، التي انتهت بتراجعهم في نهاية المطاف، إلى انهيار الاتحاد السوفيتي.

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