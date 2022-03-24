2022/03/24 | 14:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تنتظر 9 منتخبات عربية فرصة حضور تاريخية في كأس العالم، بعدما ضمنت السعودية تواجدها في المحفل العالمي نهاية العام الجاري.ويتواجد 6 من المنتخبات في آسيا وهي الإمارات، لبنان، العراق، سوريا ولبنان، و4 من أفريقيا هي مصر، تونس، المغرب، الجزائر.وفرصة التواجد في المونديال قائمة أمام 6 منتخبات، بجانب قطر، المضيف، وتحققت أكبر […]

ظهرت المقالة بعد تأهل السعودية..



9 منتخبات عربية تتمسك بحلم المونديال أولاً على ايرث نيوز.

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