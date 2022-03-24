2022/03/24 | 15:02 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..وفق موقع Onlymyhealth الأطباء ، ويقترح الأطباء أن فرصة حدوث نوبات الربو تقل عندما يستخدم المريض أجهزة الاستنشاق الوقائية بنسبة 80٪ من الوقت الذي أوصى به خبير الصحة ، لكن المستخدمين يكذبون فقط بين 20-25٪.ومن المثير للقلق أن وصمة العار الاجتماعية للربو وأجهزة الاستنشاق لا يزال يتم التقليل من شأنها.يمكن أن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خرافات حول استخدام أجهزة الاستنشاق لمرضى الربو..تعرف على الحقيقية) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خرافات حول استخدام أجهزة الاستنشاق لمرضى الربو..تعرف على الحقيقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).