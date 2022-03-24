روسيا وإيران تعملان على توحيد أنظمة نقل الرسائل المالية

2022/03/24 | 15:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف السفير الإيراني لدى روسيا كاظم جلالي، عن قيام موسكو وطهران العمل على توحيد أنظمة الرسائل المالية بينهما في خطوة لتجاوز منظومة “سويفت” الدولية لتحويل المدفوعات بين البنوك.وقال جلالي في تصريح صحفي، إننا “نبذل جهودا في هذا الاتجاه (لربط البنوك الإيرانية ببرنامج نظام الرسائل المالية الروسي) من أجل تنفيذ خطوات جيدة في […]

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