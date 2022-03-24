المالكي : الثلث الضامن سيحقق الاستقرار ويحافظ على العملية السياسية من الانهيار

2022/03/24 | 15:05 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد… أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الخميس، تمسك الاطار التنسيقي وحلفاءه بـ”الثلث الضامن” لتحقيق الاستقرار والحفاظ على العملية السياسية من الانهيار.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وذكر مكتب المالكي في بيان تلقته / المعلومة /، ان “رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل بمكتبه اليوم سفيرَ […]

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