السعودية تتأهل رسميا للمونديال بعد فوز اليابان على أستراليا

2022/03/24 | 15:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع

بلغت السعودية نهائيات كأس العالم لكرة القدم للمرة السادسة في تاريخها، بعد فوز اليابان القاتل على مضيفتها أستراليا 2-صفر الخميس في سيدني، ضمن الجولة التاسعة قبل الأخيرة من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة لقطر 2022.

ورفعت اليابان رصيدها إلى 21 نقطة من 9 مباريات مقابل 19 للسعودية التي تلعب لاحقاً مع الصين في الشارقة، فيما تجمد رصيد أستراليا عند 15 نقطة من 9 مباريات.



وسجل هدفي اليابان البديل كاورو ميتوما (89 و 90+4) الذي دخل في الدقيقة 84.

ويتأهل بطل ووصيف كل من المجموعتين إلى قطر 2022، فيما يتواجه ثالثا المجموعتين والفائز بينهما يلاقي خامس تصفيات أميركا الجنوبية في ملحق دولي لحجز بطاقة المونديال.



وكانت إيران وكوريا الجنوبية ضمنتا التأهل عن المجموعة الأولى.

منتخب اليابان الذي حقق بداية بطيئة، بعدما خسر مباراتين في الجولات الثلاث الأولى، عاد بقوة عبر تحقيق ستة انتصارات متتالية، فحجز بطاقته المونديالية للمرة السابعة توالياً دون انقطاع منذ 1998.

ويخوض "الساموراي الأزرق" مباراته الأخيرة أمام ضيفته المتواضعة فيتنام، فيما تحلّ أستراليا على السعودية في الجولة الأخيرة الثلاثاء.

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