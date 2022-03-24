نصب أم نصاب ؟!

2022/03/24 | 15:07 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / شيرزاد شيخاني ..مع إقتراب إنتخاب رئيس الجمهورية من قبل البرلمان العراقي تشتعل الأجواء بين القوى الفائزة في الإنتخابات المبكرة الأخيرة وتتوارد التصريحات حول مرشح المنصب ، ويتكرر الحديث حول النصاب القانوني لجلسة البرلمان .ومن بين المناوشات الإعلامية ، الحديث عن الثلث المعطل والأغلبية الجاهزة ، والكل يدلو بدلوه للمتاجرة بهذا الموضوع […]

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