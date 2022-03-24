2022/03/24 | 15:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتّهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، روسيا بأنها تستخدم "قنابل فوسفورية" في أوكرانيا، بعد شهر على بداية الغزو الروسي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيلينسكي يتّهم روسيا باستخدام "قنابل فوسفورية" ويطالب الناتو بمساعدة "دون قيود") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زيلينسكي يتّهم روسيا باستخدام "قنابل فوسفورية" ويطالب الناتو بمساعدة "دون قيود") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).