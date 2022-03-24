الكشف عن اخر المستجدات بشأن عودة العوائل النازحة من مناطق شمالي بابل

2022/03/24 | 15:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بابلكشفت دائرة الهجرة والمهجرين في محافظة بابل عن اخر المستجدات بشأن عودة العوائل النازحة من مناطق شمالي بابل والتي تركت منازلها بسبب وجود عمليات ارهابية وعمليات عسكرية اثناء عمليات التحرير وطرد عناصر داعش الذين تواجدوا في هذه المناطق في وقت ماضي.

وقال مدير دائرة الهجرة في بابل حافظ الشجيري لـ (بغداد اليوم) انه "فيما يتعلق بخصوص النازحين في مناطق شمال بابل نحن مازلنا بانتظار الموافقات الأمنية ولغاية الأن لم تصدر الموافقات بخصوص جرف النصر ولا الاسكندرية ولكن يوجود امل بخصوص موافقات الاسكندرية والعوده لها".واوضح: "نحن بصدد انتظار موافقات العمليات المشتركة بهذا الخصوص، اذ ان عمليات قاطع البحيرات في الاسكندرية موافقين على عودة النازحين ولكن بانتظار الموافقات الأمنية للعمليات المشتركة ، اما بالنسبة لجرف النصر لم نحصل لحد الأن على الموافقات الأمنية بسبب وجود المخلفات الحربية ومشاكل وتعرضات للمناطق ليومنا هذا"، مستدركاً بالقول: "اما الاسكندرية فسوف نستحصل على الموافقات بوقت قريب".

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