مقتل مواطن واصابة ثلاثة اخرين بنزاع عشائري مسلح في ميسان

2022/03/24 | 15:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ ميسانأفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بمقتل مواطن واصابة ثلاثة اخرين بنزاع عشائري مسلح في محافظة ميسان.وذكر المصدر لـ (بغداد اليوم)، أن "مواطناً قتل واصيب ثلاثة اخرين بنزاع عشائري مسلح في قضاء قلعة صالح بمحافظة ميسان".

وأضاف أن "القوات الأمنية تدخلت وأنهت النزاع، وقامت بغلق مداخل ومخارج القضاء بهدف البحث عن مفتعلي النزاع واعتقالهم".

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