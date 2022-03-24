الكاظمي: الحكومة تدعم دائرة السينما والمسرح وستتضمن الموازنة المقبلة فقرات لدعم المجالين الفني والثقافي

2022/03/24 | 15:13 - المصدر: وكالة نون

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استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى

الكاظمي، اليوم الخميس، نخبة من فناني

دائرة السينما والمسرح، حيث استعرضوا

أهم المشكلات التي يعاني منها الفنان

العراقي، والمعوقات التي يواجهها

الإنتاج الفني.

وأشار الك

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