المحكمة الاتحادية ترد دعوى

2022/03/24 | 15:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر قضائي، اليوم الخميس، بإصدار

المحكمة الاتحادية قراراً بشأن دعوى

النائب عالية نصيف، ضد ترشيح ريبر أحمد

لمنصب رئيس الجمهورية.

وقال المصدر، إن "المحكمة الاتحادية ردت

دعوى النائب عالية نصيف ضد ت

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