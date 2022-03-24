بسبب وعكة صحية.. استبعاد لاعب جديد من قائمة منتخبنا الوطني امام الامارات

2022/03/24 | 15:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم،

اليوم الخميس، غياب اللاعب مهند جعاز عن

مباراة المنتخب الوطني امام الامارات

بسببِ وعكةٍ صحيةٍ.

وقال الاتحاد في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، ان "جميع لاعبي المنتخب

الو

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