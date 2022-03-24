قوة أمنية تعتقل اخطر تجار المخدرات في الكوفة بعد اشتباكات عنيفة

2022/03/24 | 15:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

القت القوات الامنية في النجف ،اليوم الخميس، على احد اخطر واكبر تجار المخدرات بعد اشتباكات عنيفة عند محاولة اعتقاله في مدينة الكوفة.

وقال المتحدث باسم قيادة شرطة النجف العقيد مقداد الموسوي، للتغيير، ان قوة مشتركة تمكنت من الاطاحة بأحد أخطر تجار المواد المخدرة مع اثنين من معاونيه بعد اشتباكات نارية معه في منطقة علوة الفحل بمدينة الكوفة انتهت بالقبض عليه وتسلميه الى الجهات التحقيقية.

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